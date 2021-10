Bologna, emergenza totale in vista del Napoli: out per squalifica Soumaoro e Soriano, in dubbio Arnautovic

Mihajlovic costretto a fare la conta degli assenti per la gara con il Napoli: Soumaoro e Soriano saranno out causa squalifica. A rischio Arnautovic.

Dopo il rocambolesco ko interno contro il Milan, per il Bologna è già tempo di pensare alla prossima sfida e il calendario propone subito un altro appuntamento da brividi per la formazione di Sinisa Mihajlovic.

I felsinei, infatti, saranno di scena allo Stadio Maradona dove affronteranno il Napoli di Luciano Spalletti.

Una trasferta in terra campana di per sè proibitiva visto il ruolino di marcia degli azzurri in campionato e che rischia di complicarsi ulteriormente se considerata la situazione di emergenza palesatasi in casa bolognese.

Il Bologna ha chiuso il match contro i rossoneri ridotto in nove uomini a causa delle espulsioni comminate a Soumaoro e Soriano, i quali saranno automaticamente squalificati per la trasferta di Napoli.

E come se non bastasse, c'è preoccupazione anche per le condizioni di Marko Arnautovic, uscito malconcio dall'anticipo contro il Diavolo.

“Sì, Marko ha sentito dolore ma è ancora presto per valutare il problema. Abbiamo un’altra partita giovedì, già si rigioca… dove abbiamo risorse e faremo i cambi, questo è chiaro”. Le parole di Mihajlovic riportate da 'SOS Fanta'.

Parole che mettono decisamente in dubbio la presenza del centravanti austriaco nella sfida di Napoli. Per il Bologna si tratterebbe dell'ennesima, pesante, defezione.