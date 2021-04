Bologna in emergenza, Mihajlovic pronto a lanciare il baby Amey: "Lo faremo giocare"

Il difensore del Bologna classe 2005 potrebbe debuttare domenica contro la Fiorentina e diventare il più giovane di sempre esordiente in Serie A.

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic nel corso della sua carriera da allenatore ha dimostrato di non soffermarsi troppo sulla carta d'identità. Se un giocatore è bravo e merita, gioca. A prescindere dall'età che, in molti casi, rimane pur sempre un numero.

Il tecnico serbo starebbe pensando all'imminente debutto in prima squadra del classe 2005 Wisdom Amey.

Si tratta di un giovanissimo difensore centrale di 15 anni, nativo di Bassano del Grappa e che molto presto potrebbe ripercorrere le orme di un certo Gianluigi Donnarumma, anch'esso buttato nella mischia nell'ottobre del 2015 proprio dal tecnico serbo, all'epoca dei fatti coach rossonero.

"Ora sono cornuto e mazziato, abbiamo fuori anche Dominguez: troveremo qualche giocatore da mandare in campo. Qui abbiamo un ragazzo del 2005 che è bravo, lo faremo giocare. Poi Antov è da rimandare, quando rimani in dieci si falsa tutto. Ha giocato nella partita peggiore per farsi vedere”. Le parole dell'allenatore rossoblù riportate da TuttoMercatoWeb.

Amey potrebbe dunque debuttare in Serie A domenica 2 maggio quando i felsinei ospiteranno la Fiorentina al Renato Dall'Ara. In caso di esordio, il baby calciatore diventerebbe il più giovane di sempre ad aver calcato per la prima volta i campi della massima serie italiana, migliorando il precedente primato appartenente a Amedeo Amedei, protagonista della sua prima volta in A a 15 anni, 9 mesi 13 giorni.

Amey - già in panchina ieri a Bergamo contro l'Atalanta - nel caso in cui dovesse giocare almeno un minuto contro la viola di Beppe Iachini diventerebbe primatista assoluto fissando il nuovo record di precocità a 15 Anni,8 Mesi e 21 Giorni.