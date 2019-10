Bologna, Dominguez rivela: "Posso venire anche a dicembre, dipende da loro"

Nico Dominguez è stato acquistato e lasciato in prestito al Velez, ma il gioiellino argentino adesso rivela la possibilità di arrivare già a gennaio.

Nico Dominguez è stato uno dei colpi del mercato estivo del , ma il classe 1998 non è sbarcato in , restando in prestito al Velez fino a fine anno (almeno secondo gli accordi firmati ad agosto).

Il centrocampista del Velez ha parlato ai microfoni di 'Closs Continental', svelando un dettaglio della trattativa con il Bologna, che riguarda Sinisa Mihajlovic.

"Quando sono andato in Italia per firmare ho incrociato Sinisa Mihajlovic, mi ha detto che mi avrebbe passato un programma per migliorare e far crescere la mia muscolatura, perché in il calcio è più fisico".

Dominguez ha poi rivelato che potrebbe sbarcare in Serie A già da gennaio in poi, se il Bologna lo richiedesse.