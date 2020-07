Bologna, Di Vaio e Fini salvano la vita a una donna in Trentino

Marco Di Vaio e Tommaso Fini, responsabile scouting e team manager del Bologna, salvano una donna colta da malore a Pinzolo: decisive cure e 118.

Una giornata da eroi. E' quanto accaduto a Marco Di Vaio e Tommaso Fini, rispettivamente responsabile scouting e team manager del , i quali hanno salvato la vita a una donna.

L'episodio, riportato da 'Il Resto del Carlino', è avvenuto a Pinzolo - in Trentino - dove i dirigenti felsinei si erano recati per valutare la sede del prossimo ritiro precampionato: lungo il tragitto, Di Vaio e Fini hanno incrociato una coppia di coniugi notando come la donna (cardiopatica) fosse stata colta da malore.

Immediato l'intervento, con massaggio cardiaco, in attesa dell'arrivo del 118 allertato dai rappresentanti del club rossoblù che ha trasportato la vittima in ospedale per prestare le cure del caso.

La donna, salvata dall'aiuto fornito da Di Vaio e Fini, fortunatamente è fuori pericolo. Chapeau.