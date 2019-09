Bologna, Danilo ko: lesione al bicipite femorale, out tre settimane

Il difensore del Bologna Danilo Larangeira dovrà stare fermo per tre settimane a causa di una lesione di primo grado al bicipite femorale.

Arrivano brutte notizie dall'infermeria del e una novità importante per tutti i fantallenatori impegnati nelle aste post mercato di questi giorni: il difensore Danilo rientrerà soltanto a inizio ottobre a causa di un infortunio muscolare.

Dal comunicato del sito rossoblù si apprende l'entità del guaio muscolare del giocatore:

"Gli esami cui è stato sottoposto Danilo Larangeira hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro. Il giocatore prosegue le terapie: i tempi di recupero sono di circa 3 settimane".

Il classe '84 salterà dunque sicuramente le quattro sfide ancora in programma a settembre contro , , e . Lo staff proverà a recuperarlo per la partita del 6 ottobre in programma in casa contro la .