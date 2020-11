Bologna-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna ospita il Crotone nella 9ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 29 novembre 2020

29 novembre 2020 Orario: 15.30

15.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic affronta in casa il Crotone di Giovanni Stroppa nella 9ª giornata del campionato di . I felsinei sono dodicesimi in classifica con 9 punti, frutto di 3 vittorie e 5 sconfitte, i calabresi invece si trovano in ultima posizione con appena 2 punti conquistati in 8 gare e un cammino di 2 pareggi e 6 sconfitte.

Nei 2 precedenti in Serie A fra le due squadre disputati in casa degli emiliani, il bilancio è in perfetto equilibrio con una vittoria per parte. La squadra felsinea subisce goal consecutivamente da 41 gare e potrebbe eguagliare il primato negativo assoluto di 42 stabilito nei 5 maggiori campionati europei dai francesi del nel 1960.

Al Dall'Ara si affrontano la squadra che ha tirato più calci d'angolo (il Bologna con 59) e quella che ne ha battuti di meno (il Crotone, appena 20).

Il Bologna arriva da 2 sconfitte e 2 vittorie in campionato, mentre in settimana è stato eliminato in Coppa ad opera dello . I pitagorici, invece, hanno riportato 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate del torneo.

Roberto Soriano è il miglior marcatore fra i rossoblù con 4 reti all'attivo, mentre il nigeriano Simy è il bomber del Crotone con 3 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-CROTONE

Bologna-Crotone si disputerà il pomeriggio di domenica 29 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 5ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 15.00.

La partita Bologna-Crotone sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca sarà curata da Daniele Barone, con il commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati Sky potranno vedere Bologna-Crotone anche in diretta mediante Sky Go. La gara sarà infatti visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente al sito ufficiale della piattaforma.

Una seconda possibilità aperta a tutti è rappresentata poi da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere diversi eventi sportivi, fra cui le partite della Serie A, se si acquista uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie apotrete seguireanchesul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale della gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti del match.

Mihajlovic non avrà ancora a disposizione gli infortunati Djiks, Santander e Skov Olsen. Davanti al portiere Skorupski, in difesa potrebbero giocare De Silvestri a destra e il confermato Hickey a sinistra, con Danilo e Tomiyasu coppia centrale. In mediana Schouten e Svanberg sono favoriti su Poli e Medel, tornati nuovamente in gruppo dopo i rispettivi problemi fisici. In attacco Palacio agirà da centravanti, con alle sue spalle Orsolini, Soriano e uno fra Barrow e Sansone sulla trequarti.

Stroppa ritrova a disposizione Molina, ma ha in infermeria Rispoli per un problema al ginocchio e in dubbio Cigarini, vittima di un fastidio muscolare al polpaccio, e Golemic, fermatosi per una gastroenterite. Davanti ci sarà il consueto tandem formato da Messias e Simy. A centrocampo Molina e Reca saranno i due tornanti di fascia, con Petriccione in cabina di regia e Benali e Vulic mezzali. In porta ci sarà come al solito capitan Cordaz, mentre Magallán, Marrone e Luperto dovrebbero comporre la linea difensiva a tre.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupsky; De Silvestri, Danilo Lar., Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallán, Marrone, Luperto; S. Molina, Benali, Petriccione, Vulic, Reca; Messias, Simy.