Bologna nel futuro: in caso di conferma di Mihajlovic in attacco l'obiettivo è Ljajic

Il Bologna, in caso di conferma di Mihajlovic, ha l'obiettivo di riscattare Sansone e Soriano dal Villarreal. E Sinisa potrebbe consigliare Ljajic.

Pur non avendo ancora raggiunto la matematica salvezza, il sta già pensando alla prossima stagione. L'obiettivo della società, anche per convincere Sinisa Mihajlovic a restare in panchina, è quello di creare una squadra che possa essere in grado di lottare per un piazzamento europeo.

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport in primis ci sarà da sborsare un totale di 15 milioni di euro (7,5 l'uno) per riscattare Nicola Sansone e Roberto Soriano dal .

Tutto da decifrare invece il futuro di Orsolini: al Bologna per riscattarlo basterebbero 8 milioni, una volta effettuato questo versamento la per procedere al controriscatto dovrebbe versarne 14. Il ragazzo ha fatto sapere tramite il suo procuratore che gli piacerebbe restare in Emilia.

Capitolo difesa ed attacco. Per il reparto arretrato piace Tonelli della , Lyanco invece tornerà al . In avanti Palacio dovrebbe restare un altro anno, da decidere il futuro di Destro. Due le strade, addio a giugno o prolungamento del contratto in scadenza nel giugno del 2020.

In caso di conferma di Mihajlovic inoltre il serbo gradirebbe di lavorare nuovamente con Adem Ljajic, oggi al . Ma si tratterebbe di un'operazione alquanto costosa.