Bologna-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna sfida il Cagliari nella 29ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 1 luglio 2020

1 luglio 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida il Cagliari di Walter Zenga nella 29ª giornata di , in una gara che mette a disposizione punti pesanti per la zona . Una vittoria potrebbe permettere all'una o all'altra squadra di avvicinare o mantenersi in scia al 7° posto. I felsinei occupano l'11° posto in classifica con 37 punti, frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 11 k.o., i sardi si trovano invece in 10ª posizione a quota 38, con un cammino di 10 successi, 8 pareggi e 10 k.o.

Sono 30 i precedenti fra le due squadre disputati in casa degli emiliani, e sorridono a questi ultimi con 16 vittorie, 8 pareggi e 6 affermazioni dei sardi. L'ultimo successo esterno degli isolani risale ad oltre 10 anni fa: il 10 gennaio 2010 espugnarono il Dall'Ara imponendosi 0-1 con rete della vittoria di Alessandro Matri.

I felsinei hanno collezionato un pareggio, 2 sconfitte consecutive e una vittoria sulla Sampdoria nelle ultime 4 gare disputate, mentre i sardi sono reduci da 2 sconfitte e 2 successi consecutivi contro e nelle ultime 4 partite di campionato giocate.

Riccardo Orsolini è il miglior marcatore stagionale del Bologna con 8 reti all'attivo, mentre il brasiliano João Pedro è il bomber del Cagliari, avendo totalizzato finora 17 goal. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-CAGLIARI

Bologna-Cagliari si disputerà la sera di mercoledì 1 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 60ª in Serie A fra le due squadre, è previsto alle ore 19.30.

La sfida Bologna-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 255 del satellite).

Si potrà seguire la gara Bologna-Cagliari anche in diretta . Gli abbonati Sky potranno farlo mediante Sky Go, sia su pc e notebook, collegandosi al sito ufficiale, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Chiunque potrà inoltre seguire Bologna-Cagliari in diretta streaming mediante Now Tv, il servizio di streaming live e on demand della tv satellitare, che farà vedere la partita se si acquista uno dei pacchetti proposti.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal seguirà la sfida Bologna-Cagliari con la diretta testuale. Collegandovi con il sito troverete gli aggiornamenti live minuto per mnuto della partita, dal calcio d'iniziio fino al fiischio finale.

Mihajlovic non potrà disporre del terzino Mbaye, di Santander e di Skov Olsen. Davanti Palacio potrebbe essere confermato come punta centrale, con Orsolini, Soriano e Sansone trequartisti a sostegno. In mediana Poli agirà accanto a Medel, venendo preferito a Schouten e Svanberg. Fra i pali agirà Skorupski, davanti a lui Tomiyasu e Dijks come terzini e Danilo e Bani a formare la coppia centrale difensiva.

Zenga potrebbe confermare in larga parte la formazione che ha superato 4-2 il Torino alla Sardegna Arena. Fra i pali è possibile un nuovo avvicendamento fra Cragno e Olsen. In difesa, data la buona prestazione con i granata, e visti gli infortuni di Pisacane e Klavan, si va verso la riproposizione dal 1' dei due giovani Walukiewicz e Carboni, che dovrebbero affiancare capitan Ceppitelli. In mediana Nainggolan agirà da playmaker e Nandez e Rog agiranno ai suoi lati come mezzali. Sulla destra ci sarà nuovamente Mattiello, mentre a sinistra Luca Pellegrini potrebbe far scivolare in panchina Lykogiannis. Davanti il solito tandem João Pedro-Simeone.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

CAGLIARI (3-5-2): Olsen; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Mattiello, Nandez, Nainggolan, Rog, Lu. Pellegrini; João Pedro, Simeone.