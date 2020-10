Bologna-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bologna sfida il Cagliari nell'anticipo serale della 6ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOLOGNA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 31 ottobre 2020

31 ottobre 2020 Orario: 20.45

20.45 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il Cagliari di Eusebio Di Francesco nell'anticipo serale della 6ª giornata di . I felsinei sono diciasettesimi in classifica con 3 punti, frutto di una vittoria e ben 4 sconfitte, mentre gli isolani occupano l'11ª posizione con 7 punti e un cammino di 2 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte.

Segui Bologna-Cagliari in diretta streaming su DAZN

Nei 30 precedenti disputati finora nel massimo campionato fra le due formazioni, il Bologna è in vantaggio nelle statistiche con 15 successi, 9 pareggi e 6 affermazioni dei sardi. L'ultimo colpo esterno risale al 10 gennaio 2010, quando la formazione isolana guidata da Allegri si impose 1-0 al Dall'Ara con rete decisiva di Matri. Da allora ci sono stati 3 pareggi e 5 successi del Bologna.

Altre squadre

Il Cagliari è la squadra di questo campionato che ha guadagnato più punti da situazioni di svantaggio (6). Roberto Soriano è il miglior marcatore dei felsinei con 3 goal segnati, fra gli isolani, invece, spiccano le 4 reti messe a segno dall'argentino Giovanni Simeone.

Con il goal messo a segno contro il , inoltre, il brasiliano João Pedro ha raggiunto Oliveira a quota 45 reti al 2° posto della classifica assoluto dei goleador rossoblù in Serie A dietro al mito Gigi Riva. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-CAGLIARI

Bologna-Cagliari si disputerà la sera di sabato 31 ottobre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna, a porte chiuse. La gara, che sarà la 61ª in Serie A fra le due formazioni, avrà inizio alle ore 20.45.

L'anticipo serale Bologna-Cagliari sarà trasmesso in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, oltre che su tutti i televisori collegati ad una console Xbox o PlayStation 4 o a dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per coloro che hanno sottoscrito l'offerta Sky-DAZN. Gli abbonati alla tv satellitare, inoltre, potranno vederla in tv anche attraverso la app presente sul decoder Sky Q.

La telecrona della partita sarà curata da Stefano Borghi, che sarà affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno vedere Bologna-Cagliari in diretta streaming anche su pc e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobii quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

darà la possibilità ai suoi lettori di seguireanche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Mihajlovic dovrebbe puntare sull'undici tipo, viste le indisponibilità di Medel, Dijks, Poli, Santander e Skov Olsen. Davanti a Skorupski, la difesa è praticamente blindata con De Silvestri e Hickey terzini e Danilo e Tomiyasu a comporre la coppia centrale difensiva. In mediana Svanberg e Schouten restano in vantaggio su Dominguez. In attacco Orsolini, Soriano e Barrow (favorito su Sansone) agiranno sulla trequarti alle spalle del centravanti Palacio.

Di Francesco confermerà il 4-2-3-1 visto all'opera nelle ultime gare. Davanti il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle di Simeone, che sarà supportato sulla trequarti da Nandez, João Pedro e Sottil. Marin e Rog agiranno in mediana. Davanti al portiere Cragno, in difesa Walukiewicz e Godin formeranno la coppia centrale, con Zappa a destra e il greco Lykogiannis a sinistra. Restano ai box i vari Pereiro, Ceppitelli, Pinna e Luvumbo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone.