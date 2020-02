Bologna-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bologna sfida il Brescia nell'anticipo della 22ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalla formazione a dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic sfida in casa il di Eugenio Corini nel primo anticipo della 22ª giornata di . I felsinei sono decimi in classifica con e a quota 27 punti, frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte, mentre i lombardi con 15 punti e un cammino di 4 vittorie, 3 pareggi e 14 sconfitte, si trovano in fondo alla classifica assieme a e .

Nei 19 precedenti disputati in Serie A in casa dei rossoblù, il bilancio sorride a questi ultimi con 13 successi, 5 affermazioni della Leonessa e un solo pareggio, risalente alla prima gara del 1930. L'ultimo colpo del Brescia in casa del Bologna è datato 15 maggio 2005, quando i biancazzurri si imposero 2-1 con le reti di Del Nero e Stankevicius, mentre Bellucci segnò l'unico goal dei padroni di casa.

I lombardi sono la seconda squadra di Serie A, dopo il (69%) ad aver guadagnato in percentuale più punti in trasferta (67% dei punti totalizzati). Il Bologna arriva da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nel derby emiliano con la SPAL, il Brescia invece ha collezionato 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate di campionato.

Riccardo Orsolini e Rodrigo Palacio sono i migliori marcatori dei rossoblù con 5 reti realizzate a testa. Il trequartista italiano, in particolare, è il secondo calciatore più giovane dopo Federico Chiesa ad aver contribuito a realizzare almeno 20 goal in Serie A dalla stagione 2017/18 (esattamente 22, con 13 centri e 9 assist).

Mario Balotelli, che salterà il confronto per squalifica, è invece il giocatore più prolifico del Brescia in questo campionato con 5 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-BRESCIA

Bologna-Brescia si disputerà il pomeriggio di sabato 1 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di 1, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 40° confronto in Serie A fra le due formazioni.

L'anticipo Bologna-Brescia sarà trasmesso in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Daniele Barone, con il commento tecnico affidato a Lorenzo Minotti.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Bologna-Brescia in diretta mediante Sky Go. La gara sarà dunque visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, inclusa la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Mihajlovic dovrà far fronte alla squalifica di Tomiyasu a destra: al suo posto, nella difesa a quattro davanti al portiere Skorupski, agirà Mbaye, con Denswil sulla corsia mancina e la coppia composta da Danilo e Bani al centro. In mediana, ancora out per infortunio Medel, vista anche la partenza di Dzemaili, l'olandese Schouten è in vantaggio su Nico Domínguez per affiancare Poli. Sulla trequarti dovrebbe essere recuperato Sansone, ma non va escluso l'impiego dal 1' al suo posto di Barrow accanto ad Orsolini e Soriano. Per il ruolo di unica punta, infine, Palacio è in vantaggio su Santander.

Corini non potrà ancora disporre di Balotelli per squalifica e si affiderà davanti alla coppia composta da Alfredo Donnarumma e Torregrossa, anche se non va escluso l'impiego al posto del primo di uno fra Skrabb e Ayé. Sulla trequarti agirà Romulo, favorito su Spalek, mentre a centrocampo la linea a tre con Bisoli e Tonali dovrebbe essere completata da Dessena, favorito su Bjarnason. Fra i pali ci sarà Joronen, davanti a lui una difesa a quattro con Sabelli e Mateju, in vantaggio su Martella, come terzini, e Chancellor e Cistana coppia centrale.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo La., Bani, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Al. Donnarumma, Torregrossa.