Bologna-Brescia 2-1: Bani-Orsolini, secondo successo di fila per Mihajlovic

Il Bologna nei minuti finali e con la specialità della casa (il goal su calcio piazzato) trova la vittoria contro il Brescia, grazie a Bani e Orsolini

In extremis il riesce a strappare i tre punti dalla partita contro il , grazie al goal di Bani sul finale. Nel primo tempo protagonisti Orsolini e Torregrossa.

Come successo nell'ultima partita di campionato contro la , il Bologna parte bene, gioca bene, ma va sotto di un goal. Stavolta è un rigore causato da Mbaye a spalacare le porte del vantaggio ad Ernesto Torregrossa, ormai on fire . Ma la squadra di Sinisa Mihajlovic non ci sta e trova il goal del pareggio con una spettacolare giocata del solito Orsolini: si gira in un fazzoletto e fulmina Joronen per il punto dell'uno a uno.

Nella ripresa Mihajlovic lancia in campo anche Skov Olsen e Santander, ed il forcing degli uomini di casa costringe il Brescia ad una partita puramente difensiva.. Barrow sfiora il goal del vantaggio intorno al 50', ma Joronen si oppone restano in piedi fino all'ultimo. Al 79' Olsen, entrato da poco, spara sopra la traversa a pochi passi dall'area piccola del Brescia.

In pieno stile Bologna, però, il goal del definitivo vantaggio arriva sugli sviluppi di calcio d'angolo, con la quarta rete in campionato del difensore-goleador Mattia Bani.

IL TABELLINO

Bologna-Brescia 2-1

Marcatori: 36' Torregrossa, 42' Orsolini, 88' Bani

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye (82' Santander), Danilo, Bani, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini (71' Skov Olsen), Soriano, Sansone (12' Barrow); Palacio.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena (60' Martella); Romulo (72' Ndoj); Ayé (77' Donnarumma), Torregrossa.

Ammoniti: Mbaye, Torregrossa, Danilo, Romulo, Poli

Espulsi:

Arbitro: Daniele Doveri