Bologna, Bigon su Barrow: "Ho visto ciò che avevo visto con Cavani"

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon azzarda il paragone: "Ho visto in Barrow ciò che avevamo visto con Mazzarri di Cavani".

Otto goal in stagione in 22 presenze per Musa Barrow, ormai punto fermo nelle rotazioni di Sinisa Mihajlovic: il direttore sportivo del Riccardo Bigon ha raccontato la trattativa con l' , esaltando le qualità dell'attaccante africano.

Ai microfoni di 'Sky Sport', il dirigente rossoblù azzarda un pesante paragone sul centravanti 21enne a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro i nerazzurri:

"Ho visto in Barrow quello che avevamo visto con Mazzarri di Cavani".

Parole sicuramente importanti per un giocatore che ha dimostrato di poter dire la sua nella nostra , prima con la maglia della Dea e ora con quella del Bologna. L'accostamento con il Matador testimonia la grande fiducia che la società felsinea ripone nel classe '98.