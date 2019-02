Bologna battuto, a Di Francesco non basta: “Passo indietro nella prestazione”

Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, commenta la vittoria ottenuta contro il Bologna: “Male nel primo tempo, meritavamo di andare sotto”.

La Roma si impone per 2-1 sul Bologna e mette in cascina tre punti che le consentono di restare in scia al gruppo ‘Champions’. Una vittoria sofferta quella ottenuta dai giallorossi, figlia soprattutto di un buon secondo tempo, dopo una frazione giocata al di sotto delle aspettative.

Eusebio Di Francesco, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di Sky, ha ammesso i problemi riscontrati dalla sua squadra soprattutto nel corso dei primi 45’.

“Dobbiamo complimentarci con il Bologna per la sua prestazione, la Roma nel primo tempo non c’era in campo. I meriti vanno dati ai nostri avversari che non ci hanno permesso di giocare come avremmo dovuto e ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo fatto male, ho visto molti errori individuali e coperture errate. Nel primo tempo avremmo meritato di andare sotto. Nel secondo tempo ho cambiato qualcosa a livello tattico e la squadra e migliorata. Di solito, in questi casi, si parla di vittorie da grandi squadre, ma a me non piace vincere così. Nella prima frazione loro arrivavano primi su tutti i palloni”.

La Roma tempo fa partite come questa forse non le avrebbe vinte, il tecnico giallorosso però non è del tutto soddisfatto.

“Nel primo tempo abbiamo commesso molti errori ed è una cosa che noi non possiamo permetterci, eravamo poco lucidi. A livello di prestazione c’è stato un passo indietro rispetto alla partita col Porto, era però importante oggi portare a casa i tre punti”.

Di Francesco, nella ripresa ha cambiato la posizione di Zaniolo.

“Pensavo che riuscisse a creare maggiori difficoltà a Dijks, nella ripresa poi dopo che ho cambiato modulo siamo stati più bravi nell’andare a prenderli. Ci allungavamo troppo, ma poi siamo diventati più ordinati in campo. Cambiare può servire anche a questo, è sempre la lucidità mentale a fare la differenza”.

La Roma approfitta in classifica delle sconfitte di Atalanta e Lazio, Di Francesco però vede una corsa al quarto posto ancora serrata.