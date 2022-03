Bologna-Atalanta, si infortuna il guardalinee: sostituito

Problema per il guardalinee Mondin durante Bologna-Atalanta, match che chiude la domenica e il trentesimo turno di Serie A. K.o, l'assistente del direttore di gara è stato sostuito da Cosso in virtù di un problema fisico che non avrebbe potuto far proseguire il match all'assistente.

A bordo campo sono intervenuti i sanitari del Bologna, rapidi nell'applicare una vistosa fasciatura all'adduttore della coscia sinistra: questa non è stata sufficente per far continuare il match all'assistente dell'arbitro Maresca. Il quarto uomo Cosso si è così cambiato per sostituire il collega per il resto del secondo tempo.

Mondin aveva sentito tirare dopo la corsa sulla parte di campo di propria competenza, richiamando l'attenzione di Maresca. Gioco fermo per qualche minuto per rimediare alla situazione, di certo non comune, venutasi a creare e ripresa con la sostituzione: Mondin ai box, dentro Cosso.

Quanto accaduto nella ripresa ha portato ovviamente ad un lungo recupero: le sostituzioni e la rete di Cissé, giovane dell'Atalanta risultato decisivo per i tre punti, hanno portato la sfida fino al 100'. Un lunghissimo periodo che non è bastato al Bologna per trovare il goal, a differenza degli ospiti.