Bologna-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BOLOGNA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bologna-Atalanta

Bologna-Atalanta Data: 20/03/2022

20/03/2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Bologna e Atalanta si sfidano nel match che chiude il quadro della 30ª giornata di Serie A.

Archiviato l'impegno di coppa contro il Bayer Leverkusen, i bergamaschi vogliono tornare a fare punti pesanti in campionato in modo da dare continuità al sogno quarto posto che vale l'accesso alla Champions League 2022-2023. La squadra di Gian Piero Gasperini, infatti, non raccoglie bottino pieno da due giornate: prima il ko in casa della Roma, poi il pareggio interno contro il Genoa. L'ultima affermazione esterna dei nerazzurri risale al 9 gennaio, giorno del 6-2 in casa dell'Udinese.

Tre punti vitali, dunque, quelli in palio in casa di un Bologna, anch'esso in flessione, ma che veleggia in campionato con un rassicurante +11 sulla zona retrocessione. La squadra di Sinisa Mihajlovic da tre partite: dopo il successo interno contro lo Spezia, sono arrivati due pareggi con Salernitana e Torino a precedere il ko di misura contro la Fiorentina.

La gara d'andata disputata al Gewiss Stadium il 28 agosto si è chiusa con un pareggio a reti inviolate.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bologna-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-ATALANTA

Bologna-Atalanta si giocherà domenica 20 marzo 2022 allo Stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Il calcio d'inizio è programmato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE BOLOGNA-ATALANTA IN TV

Il match tra felsinei e orobici sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN. Dopo aver sottoscritto l'abbonamento, sarà possibile scaricare l'app compatibile su smart tv di ultima generazione. In alternativa si può collegare il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation e, infine, a dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

BOLOGNA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

DAZN garantirà anche la diretta streaming del match in terra bolognese: basterà collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook, o scaricare l'app su dispositivi mobili.

Bologna-Atalanta verrà raccontata anche su GOAL. Collegandosi al sito ufficiale sarà possibile seguire la diretta testuale del match del 'Dall'Ara'.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Bologna-Atalanta sarà raccontata su DAZN da Riccardo Mancini, supportato dal commento tecnico di Massimo Donati.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-ATALANTA

Mihajlovic opta per uno schieramento a specchio e alle spalle di Arnautovic vara l'assetto con il doppio rifinitore Orsolini-Soriano. A centrocampo Svanberg e Schouten sono i perni centrali, mentre De Silvestri e Hickey agiranno sulle fasce. In difesa Soumaoro, Medel e Theate davanti a Skorupski.

Dea con Pasalic e Malinovskyi a sostegno di Muriel. A centrocampo de Roon e Freuler in mezzo, Hateboer a destra con Maehle a sinistra che rimpiazza lo squalificato Zappacosta. In porta torna Musso, in difesa tradizionale schieramento a tre con Djimsiti (ko Toloi), Demiral e Palomino.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Hickey; Orsolini, Soriano; Arnautovic.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Muriel.