Bologna-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bologna sfida l'Atalanta nella 16ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Sinisa Mihajlovic sfida in casa l' di Gian Piero Gasperini, reduce dalla storica qualificazione agli ottavi di , per la 16ª giornata del campionato di . I felsinei sono dodicesimi in classifica assieme alla con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, i bergamaschi occupano il 6° posto a quota 28 con un cammino nel torneo di 8 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 48 precedenti giocati finora in Serie A in casa del Bologna, il bilancio sorride proprio ai rossoblù con 29 successi, 11 pareggi e 8 vittorie dei nerazzurri. Delle ultime 5 sfide in casa degli emiliani, tuttavia, ben 4 sono state vinte dall'Atalanta, con un successo dei rossoblù.

L'Atalanta è la seconda squadra per numero di goal segnati nell'era dei 3 punti dopo le prime 15 giornate: 37 marcature per la Dea, contro le 41 della nella stagione 2017/18. Il Bologna ha collezionato 2 sconfitte, un pareggio e una vittoria nelle ultime 4 giornate, mentre i bergamaschi hanno riportato un pareggio, una sconfitta e 2 successi consecutivi nelle ultime 4 gare giocate in campionato.

Nicola Sansone e Rodrigo Palacio sono i giocatori più prolifici del Bologna con 4 goal, Luis Muriel è invece il bomber della Dea con 9 goal realizzati, che rappresentano la sua miglior performance in Serie A nel girone d'andata. In questa pagina tutte le informazioni su Bologna-Atalanta: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLOGNA-ATALANTA

Bologna-Atalanta si disputerà il pomeriggio di domenica 15 dicembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La gara, che sarà diretta dal signor Davide Massa della sezione di Imperia, sarà la 97ª in Serie A fra le due formazioni.

La partita Bologna-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Bologna-Atalanta sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi, con il supporto del commento tecnico di Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN avranno la possibilità di vedere Bologna-Atalanta in diretta streaming anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Mihajlovic dovrà ancora rinunciare a Soriano sulla trequarti, con l'ex granata che non ha ancora recuperato dall'infortunio. Al suo posto potrebbe esserci spazio per Dzemaili, favorito su Svanberg. Lo svizzero dovrebbe affiancare Orsolini, che si riprenderà il posto da titolare a spese di Skov Olsen, e Sansone. Il terzetto di trequartisti agirà a sostegno di Palacio, che sarà l'unica punta. Dietro, davanti al portiere Skorupski, Bani e Danilo a comporre la linea centrale, Tomiyasu a destra e Mbaye o Denswil a sinistra, dove sono indisponibili sia Krejci, sia Dijks, tutti e due infortunati.

Gasperini dovrà fare i conti con 3 assenze pesanti in attacco: oltre a Zapata e Ilicic, ancora out, non sarà della partita nemmeno il 'Papu' Gomez, costretto al forfait per una contusione alla gamba. Il peso dell'attacco della Dea ricadrà dunque sulle spalle del colombiano Muriel. A sostegno sulla trequarti ci saranno Pasalic e Malinovskyi. Hateboer e Gosens dovrebbero far scivolare in panchina Castagne dopo le fatiche di Champions, con De Roon che rientrerà in regia accanto a Freuler. In difesa linea a tre con Toloi, Palomino e Djimsiti, panchina per Masiello. In porta il solito Gollini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel