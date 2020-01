Bologna in apprensione: infortunio per Orsolini in allenamento

Riccardo Orsolini ha lasciato anzitempo l'allenamento del Bologna per un problema alla spalla: le sue condizioni sono da verificare.

Il girone d'andata del si è chiuso con 23 punti in 19 partite, un bottino che può bastare per la salvezza, ma che non permette di fare il salto in avanti. Quello che ha fatto Riccardo Orsolini, autore già di 5 goal e grande protagonista nell'attacco felsineo.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il classe 1997 potrebbe però essere costretto a uno stop nelle prossime partite, a causa di un infortunio che ha rimediato nella seduta di allenamento di oggi a Casteldebole.

Come riportato dal 'Corriere di Bologna', Orsolini ha lasciato anzitempo il campo a causa di un problema alla spalla. È uscito sofferente e con la spalla immobilizzata, segnale non positivo per il giocatore e per il Bologna.

La squadra di Mihajlovic sarà impegnata in tre sfide di medio-bassa classifica contro , Spal e da qui all'1 febbraio. L'impiego di Orsolini sarà però a questo punto da verificare.