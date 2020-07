Bologna, 32 partite consecutive subendo goal: record assoluto per la Serie A

Nel derby dell'Appennino, la squadra di Sinisa Mihajlovic incassa goal per la 32esima partita consecutiva. Mai nessuno ha fatto peggio in Serie A.

Da - a -Bologna. Dalla sesta giornata alla trentasettesima. Dal 29 settembre al 29 luglio. Nel giro di 10 mesi, il Bologna ha riscritto un record negativo nella storia della .

Secondo i dati 'Opta', la squadra rossoblù ha subito goal per la trentaduesima partita consecutiva. Una serie lunghissima senza neanche un clean sheet , iniziata alla sesta giornata. Mai nessuno in Serie A ha fatto peggio.

32 - Il Bologna ha subito gol per 32 partite consecutive di Serie A, nuovo record negativo per una squadra nella storia della competizione. Bersagliato. #SerieATIM #FiorentinaBologna — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 29, 2020

L'ultima partita senza subire goal della squadra di Mihajlovic risale al 25 settembre, uno 0-0 contro il Bologna. Poi, da lì, dal goal di Okaka, si è aperta la striscia. Fino alla doppietta di Chiesa contro la Fiorentina.

Altre squadre

In totale i goal subiti in stagione dal Bologna sono 62. Hanno fatto peggio soltanto le ultime 6 squadre della classifica. Mihajlovic sa su cosa lavorare in vista della prossima stagione.