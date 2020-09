Bolkiah firma per il Maritimo: è il calciatore più ricco del mondo

Faiq Bolkiah, nipote del sultano del Brunei e figlio del principe, va in Portogallo al Maritimo. Si tratta del calciatore più ricco del mondo.

Pensate che Cristiano Ronaldo sia il giocatore più ricco del mondo? O forse Leo Messi? Vi sbagliate. Questi sono sicuramente i giocatori più pagati al mondo, ma c'è chi li batte in quanto a ricchezza e patrimonio personale.

Faiq Bolkiah, nipote del sultano del Brunei e figlio del principe, con un patrimonio stimato in 16 miliardi di euro, è infatti il giocatore più ricco del mondo. Si è messo in luce anni fa nella squadra riserve del e adesso, dopo essere rimasto svincolato, ha firmato con il Maritimo.

Squadra di prima divisione del , lotterà per la salvezza con Faiq Bolkiah in rosa, che ha promesso di impegnarsi e di sfruttare al massimo questa grande opportunità nel calcio.

Come riportato dal 'Corriere della Sera', i soldi che Cristiano Ronaldo guadagna in un anno (31 milioni netti), Faiq Bolkiah è riuscito a spenderli in un mese, in macchine e gioielli, oltre che per accudire il suo animale da compagnia, una tigre.