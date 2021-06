Bolivia-Argentina dove vederla: Sky o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Argentina vuole tenersi il primo posto, mentre la Bolivia è già eliminata: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

BOLIVIA-ARGENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bolivia-Argentina

Bolivia-Argentina Data: 29 giugno 2021

29 giugno 2021 Orario: 02.00

02.00 Canale tv: Sky Sport Serie A, Eleven Sports

Sky Sport Serie A, Eleven Sports Streaming: Sky Go, Eleven Sports

I gironi di Copa America giungono alla conclusione, tra verdetti ancora da emettere e altri già emessi. Tutto già deciso nel gruppo A, dove l'Argentina è già sicura della propria partecipazione ai quarti di finale, mentre la Bolivia è stata eliminata con 90 minuti d'anticipo.

Proprio Bolivia e Argentina si affrontano in una sfida che solo teoricamente non ha nulla da dire: la Nazionale di Scaloni vuole infatti tenersi stretta quel primo posto che si è conquistata grazie a due vittorie e un pareggio, e che le permetterebbe un abbinamento più morbido ai quarti.

La Bolivia, come detto, non ha invece più nulla da dire in Copa America. La Nazionale del venezuelano Farias ha perso tre partite su tre, realizzando solo una rete a fronte di 6 subite, ma spera almeno di concludere in maniera degna la propria partecipazione.

In questa pagina tutte le informazioni su Bolivia-Argentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BOLIVIA-ARGENTINA

Bolivia-Argentina, match valido per la quinta e ultima giornata del girone A della Copa America 2021, si giocherà nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 giugno all'Arena Pantanal di Cuiabá, nello Stato del Mato Grosso. Il calcio d'inizio tra la formazione di Farias e quella di Scaloni è in programma alle ore 2 italiane, ovvero le 21 orario brasiliano.

In contemporanea tra Bolivia e Argentina si giocherà anche Uruguay-Paraguay, l'altra gara della quinta giornata del gruppo A della Copa America, sfida molto importante per la definizione della classifica finale del raggruppamento.

Bolivia-Argentina, come tutte le altre partite della Copa America 2021, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport . Il canale di riferimento per vedere la partita, in particolare, è Sky Sport Serie A.

Sarà possibile assistere in diretta tv a Bolivia-Argentina anche su Eleven Sports, la piattaforma che, così come Sky, ha acquistato i diritti della Copa America 2021. Sarà necessario scaricare l'app della piattaforma su una smart tv e sottoscrivere un abbonamento per godersi la sfida.

Per quanto riguarda invece la diretta streaming, Bolivia-Argentina sarà disponibile per gli abbonati a Sky tramite Sky Go , l'applicazione gratuita che si può facilmente scaricare sul proprio pc, tablet oppure smartphone.

Un'alternativa per assistere a Bolivia-Argentina è costituita da NOW, servizio live e on demand di Sky attraverso cui si potrà vedere la partita dopo aver scelto uno dei pacchetti proposti.

Bolivia-Argentina, infine, sarà visibile in diretta streaming anche su Eleven Sports : sarà sufficiente, sempre sottoscrivendo un abbonamento, scaricare l'app oppure accedere al sito ufficiale della piattaforma.

Bolivia con il consueto 4-5-1 e la presenza di Ramallo come punta più avanzata, anche se spera pure Marcelo Moreno Martins. Difesa con Diego Bejarano (o Saavedra), Quinteros, Jusino e Fernandez, centrocampo con Chura, Ronald Vaca, Danny Bejarano e Arce.

Intoccabile Messi nell'Argentina: assieme a lui dovrebbero esserci Lautaro Martinez e il nuovo acquisto della Fiorentina Nico Gonzalez, anche se Di Maria è in lizza per una maglia. Difesa con Molina, Romero (o Martinez Quarta), Otamendi e Tagliafico, centrocampo con De Paul, Paredes e Guido Rodriguez.

BOLIVIA (4-1-4-1): Lampe; Di. Bejarano, Quinteros, Jusino, Fernandez; Justiniano; Chura, R. Vaca, Da. Bejarano, Arce; Ramallo.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, G. Rodriguez; Messi, Lautaro Martinez, N. Gonzalez.