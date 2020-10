Bolivia-Argentina dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Argentina affronta la Bolivia in una gara valida per qualificazioni ai Mondiali 2022: tutte le informazioni e dove vederla in tv e streaming.

BOLIVIA-ARGENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 13 ottobre 2020

13 ottobre 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : Como Tv

Como Tv Streaming: comotv.com

Dopo la sofferta vittoria nella prima giornata contro l' , l'Argentina vola in Bolivia dove affronterà i padroni di casa in una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022.

Sulla carta, ovviamente, l'Albiceleste parte con tutti i favori del pronostico ma, come sempre quando si gioca a La Paz, sulla gara potrebbe pesare l'altitudine. La Bolivia è reduce dalla pesantissima sconfitta subita contro il .

Tra le file dell'Argentina non ci sarà sicuramente Paulo Dybala, ancora costretto ai box dal problema intestinale accusato prima della gara contro l'Ecuador.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Bolivia-Argentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BOLIVIA-ARGENTINA

Bolivia-Argentina si giocherà all'Estadio Hernando Siles di La Paz martedì 13 ottobre 2020. Il calcio d'inizio della sfida è in programma alle ore 22.00 italiane.

Non è prevista una copertura televisiva di Bolivia-Argentina che sarà trasmessa in diretta online da Como Tv. L'emittente ha acquistato i diritti di trasmissione per l’ delle gare di qualificazione sudamericane ai Mondiali 2022 del . L’accesso è disponibile tramite PC, smartphone e tablet e consente di fruire di tutti i contenuti disponibili gratuitamente.

Bolivia-Argentina sarà visibile in diretta in e on demand con commento in italiano o in inglese su comotv.com. Como Tv, lanciata all’inizio del 2020, è la piattaforma ufficiale del Como 1907. Il canale garantisce l’accesso gratuito a tutti i contenuti riguardanti il Como 1907 come interviste, highlights, documentari e approfondimenti.

BOLIVIA (4-5-1): Lampe; Jesus Sagredo, Carrasco, Valverde, José Sagredo; Añez, Junior Sánchez, Wayar, Raúl Castro, Campos; Saucedo.

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Foyth, Martinez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Salvio; Ocampos, Lautaro Martinez, Messi.