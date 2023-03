Bojan si dà al ciclismo: “Ho avuto un colpo di fulmine per il gravel”

L’ex attaccante di Barcellona, Roma e Milan, ha deciso di investire e dedicarsi ad un altro sport: “Faccio percorsi di due o tre ore”.

Una lunga carriera da calciatore, scandita anche da due avventure in Italia con le maglie di Roma e Milan. Bojan Krkic è fermo da fine 2022, da quando cioè il Vissel Kobe ha annunciato la scelta di non rinnovare il suo contratto.

L’ex gioiello del Barcellona, che ad inizio anni 2000 era considerato uno dei più grandi talenti del panorama calcistico mondiale, è dunque alla ricerca di una nuova squadra e, in attesa di ripartire, ha deciso di dedicarsi ad un nuovo sport: il ciclismo.

Non solo insieme ad altri imprenditori, tra i quali anche Iniesta, ha dato vita ad un marchio di biciclette di fascia alta, ma si sta dedicando intensamente alle due ruote, così come svelato ad ‘AS’.

“La bici mi è sempre piaciuta, anche come mezzo di trasporto, ma da circa cinque anni mi sono innamorato del gravel. Ogni volta che posso esco per fare i miei percorsi”.

Per Bojan è anche un modo per tenersi in forma.

“In ottica calco, mi serve come allenamento, perché non avendo alcun impatto fisico, posso fare molti chilometri senza correre il rischio di infortunarmi. Con casco e occhiali non mi riconoscono in molti, ma a me piace socializzare con le persone”.

Una passione che lo porta a fare più uscite settimanali.

“Non vedo le gare in TV, più che altro il ciclismo lo pratico. Prima andavo soprattutto in montagna, ma poi ho avuto un colpo di fulmine per il gravel. Solitamente faccio percorsi di due o tre ore, soprattutto nei fine settimana, ma spesso anche di mattina negli altri giorni”.

Bojan Krkic, trentadue anni, ha avuto una carriera da vero giramondo, visto che ha vestito anche le maglie di Ajax, Stoke, Mainz, Alaves e Montreal Impact.