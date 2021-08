L'ex attaccante di Barcellona, Roma e Milan, Bojan Krkic vola in Giappone: ufficiale la firma col Vissel Kobe, giocherà con Iniesta.

Nuova avventura per Bojan Krkic. L'attaccante spagnolo classe 1990, cresciuto nel settore giovanile del Barcellona e transitato anche in Italia nel corso della sua carriera con le esperienze con le maglie di Roma e Milan, vola in Giappone. Il 30enne ha firmato un contratto con il Vissel Kobe e giocherà con il suo ex compagno in 'blaugrana' Andres Iniesta, oltre a Sergi Samper e al belga Vermaelen.

Bojan era svincolato e ha firmato un contratto di un anno e mezzo, fino al 31 dicembre 2022. A ufficializzare la nuova avventura è stato lo stesso attaccante attraverso i canali social.

"Tutto pronto per una nuova destinazione! Sono davvero entusiasta di questa straordinaria opportunità professionale e personale. Grazie per la tua fiducia, Vissel Kobe. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida".

Bojan Krkic era svincolato dopo l'esperienza al Montreal Impact. Per lo spagnolo si tratta della nona avventura in carriera: dopo aver lasciato Barcellona, il 30enne ha vestito le maglie di Roma, Milan, Ajax, Stoke City, Mainz, Deportivo Alaves e infine quella del club canadese.

Ora la nuova avventura, al fianco del suo amico e compagno Andres Iniesta, può ufficialmente iniziare: Bojan Krkic riparte dal Giappone e dal Vissel Kobe.