Bojan Krkic a Goal: "Tottenham-Liverpool sarà un grande spettacolo"

L’attaccante dello Stoke City, Bojan Krkic, analizza per Goal la prossima finale di Champions League: “Si affrontano due squadre molto forti”.

La finale di vedrà affrontarsi due squadre della Premier League, due rivali con caratteristiche molto delineate. Secondo me, ciò che rende speciale il è il fatto che lavora molto bene sulle linee, è estremamente compatto nel modo di difendere e attaccare. Può inoltre contare su tanta varietà: a centrocampo ha elementi di quantità ma che hanno anche qualità, cosa questa che da un lato garantisce tanta copertura per la difesa e dall’altro fornisce varie opzioni ai giocatori offensivi. Sono queste virtù che rendono la squadra molto competitiva.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Dal punti di vista tattico a gestire il tutto è uno dei migliori allenatori in circolazione: Jurgen Klopp. Sarà quindi una partita nella quale il Liverpool metterà tanta intensità, al fine di sfruttare gli spazi che il generalmente lascia, e soprattutto lavorerà da squadra, cosa questa che ha fatto benissimo durante l’arco di questa stagione.

Dall’altro lato, uno dei punti di forza del Tottenham è che ha giocatori che stanno insieme da due o tre anni e che quindi si conoscono molto bene. Non hanno fatto cambiamenti e sono guidati dallo stesso allenatore: Mauricio Pochettino. Questo vuol dire che il gruppo ha un’idea di gioco perfettamente assimilata.

In rosa ha elementi di grande livello e qualità come ad esempio Christian Eriksen, un giocatore che garantisce un’enorme mole di lavoro in mezzo al campo e che garantisce moltissime opzioni. Possono inoltre contare su quello che secondo me è stato uno dei calciatori più in forma quest’anno in Europa: Son Heung-min.

E’ una squadra che lavora molto bene. Pochettino è un tecnico con molto carattere e questa è una cosa che il Tottenham poi porta in campo. Ecco perché sono riusciti ad eliminare grandi avversari come o . E’ una compagine che certamente causerà dei problemi al Liverpool dal punto di vista strategico e sulle seconde giocate. Vedremo senza dubbio un grande spettacolo.