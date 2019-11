Boga a Goal: "Il mio obiettivo è diventare uno dei migliori al mondo"

Jeremie Boga ha lasciato il un anno fa, passando al per 4 milioni di euro: ma il 22enne francese soltanto adesso sta mostrando al calcio italiano i suoi colpi, anche se ancora a sprazzi, di classe e tecnica pura.

Nelle ultime tre giornate di Boga ha messo a segno due goal e un assist, mantenendo le aspettative lanciate già ai tempi del Chelsea, fin dalle giovanili. Tuttavia le ultime vicende di razzismo, con al centro Mario Balotelli, hanno scosso anche Boga.

Il francese ai microfoni di Goal spiega la sua posizione a riguardo, confessando anche di essere pronto all'evenienza. Ma, rispetto a Balotelli, reagirebbe in un altro modo...

"Ho giocato già a e per me, personalmente, non ci sono stati ululati o altro. Nemmeno negli altri stadi io ho mai sentito insulti razzisti nei miei confronti. Sono però pronto per questo, se dovesse succedere. Spero che non accada ma mentalmente, mi sono preparato per questo".

"Ho sentito alcune persone cantare cori razzisti contro Balotelli. È qualcosa che sta accadendo abbastanza spesso in alcuni stadi. È un po triste, ma a volte è necessario continuare e giocare".

"Quando sei in campo, comunque, devi avere una buona reazione, puoi provare a segnare un goal ad esempio. Ovviamente però dobbiamo lottare per non far accadere tutto questo, sono cose che nei campi, e non solo, non dovrebbero essere concesse".