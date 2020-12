Boga campione di 'fair play': mai ammonito in carriera

L'incredibile statistica di Jeremie Boga, che non ha mai incassato nessun cartellino giallo e nessuna espulsione in carriera.

A Natale, si sa, tutti diventano più buoni: diventa allora impossibile non citare un esempio di assoluto 'fair play' in campo. Molti non sanno infatti che Jeremie Boga, talento purissimo in forza al , non ha mai rimediato un cartellino dagli arbitri.

Nessuna ammonizione e nessuna espulsione: l'esempio del calciatore perfetto dal punto di vista disciplinare. L'attaccante esterno neroverde ha vestito le maglie di , Granada, , e Sassuolo senza mai vedersi sventolare una sanzione dai direttori di gara.

Tra serpentine e dribbling fulminei Boga sta diventando uno dei giocatori più interessanti anche in sede di mercato, il giocatore ivoriano non è mai finito negli archivi del Giudice Sportivo: poca attitudine difensiva o estrema pulizia negli interventi? La risposta come sempre spetta al campo, ma la certezza è che il 23enne non corre mai il rischio di una squalifica.