Bodo/Glimt-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bodo/Glimt e Roma si affrontano nella terza giornata della fase a gironi di Conference League: le formazioni e le info su tv e streaming.

BODO/GLIMT-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bodo/Glimt-Roma

Bodo/Glimt-Roma Data: 21 ottobre 2021

21 ottobre 2021 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport (253 del satellite), Sky Sport Action (206 del satellite)

DAZN, Sky Sport (253 del satellite), Sky Sport Action (206 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go

La Roma continua la sua avventura nella nuova competizione europea, la Conference League. I giallorossi, dopo due vittorie nelle prime due gare, affrontano il Bodo/Glimt. La squadra di Mourinho vuole la terza vittoria consecutiva per mettersi in tasca la qualificzione. I norvegesi, nelle ultime cinque gare, hanno vinto quattro gare e pareggiato una. Gli italiani, invece, tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite.

Guarda la UEFA Conference League su DAZN. Attiva ora

Il Bodo Glimt non ha mai affrontato la Roma, ma, in compenso, ha giocato contro Milan, Sampdoria, Inter e Napoli negli ultimi 40 anni. L'ultimo precedente risale alla scorsa stagione: il Milan vinse 3-2 contro i norvegesi che schieravano Hauge che, poche settimane dopo, diventò un calciatore del Milan.

La Roma ha un solo precedente contro squadre norvegesi: contro il Tromsoe, nel 2005 con il successo dei giallorossi per 2-1.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Bodo Glimt-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO BODO/GLIMT-ROMA

La partita di Conference League tra Bodo Glimt e Roma si giocherà giovedì 21 ottobre 2021 all'Aspmyra Stadion di Bodo, in Norvegia: calcio d'inizio del match previsto alle ore 18:45 italiane.

Bodo Glimt-Roma sarà visibile in diretta tv su DAZN, tramite una smart tv, una console XBox o PlayStation o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV, oppure su Sky: canali di riferimento per seguire la partita, Sky Sport (253 del satellite), Sky Sport Action (206 del satellite).

La sfida di Conference Leauge tra Bodo Glimt e Roma verrà trasmessa anche in streaming su DAZN: per gli abbonati, occorrerà accedere al sito di DAZN o scaricare l'app su un pc, uno smartphone o un tablet.

Bodo Glimt-Roma, inoltre, in streaming sarà visibile anche con Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: sarà necessario scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

TELECRONISTI BODO/GLIMT-ROMA

Le voci della sfida su DAZN saranno quelle di Riccardo Mancini e Alessandro Budel.

Su Goal potrete seguire Bodo/Glimt-Roma in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della partita di Conference League.

Classico 4-3-3 per il Bodo/Glimt con Haikin in porta, Sampsted, Lode, Hoibraten e Bjorkan in difesa. Fet, Berg e Konradsen in mediana. Solbakken, Botheim e Pellegrino in avanti.

4-2-3-1 probabile per la Roma con tanto turnover in vista. Sarà confermato Rui Patricio in porta, mentre Ibanez, Mancini, Kumbulla e Calafiori potrebbero comporre la linea di difesa. Cristante e Darboe in mezzo, con Carles Perez, Pellegrini ed El Shaarawy alle spalle di Shomurodov che sarà l'unica punta.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sampsted, Lode, Hoibraten, Bjorkan; Fet, Berg, Konradsen; Solbakken, Botheim, Pellegrino.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Cristante, Darboe; Perez, Pellegrini, El Shaarawy, Shomurodov.