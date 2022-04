Bodo/Glimt-Roma dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

BODO/GLIMT-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Bodo/Glimt-Roma

• Data: giovedì 7 aprile 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport (numero 252), Tv8

• Streaming: DAZN, SkyGo, tv8.it, NOW

Dopo essersi incontrate nel girone, Bodo/Glimt e Roma si incontrano nuovamente in Conference League, ma stavolta le due formazioni si sfidano per un posto in semifinale.

I norvegesi sono arrivati ai quarti dopo aver eliminato Celtic e AZ Alkmaar, rispettivamente ai sedicesimi e agli ottavi di finale. La Roma ha giocato invece due partite in meno, avendo vinto il girone di qualificazione, e arriva all'appuntamento dopo aver interrotto la corsa del Vitesse.

Il Bodo/Glimt, campione di Norvegia, arriva all'incontro dopo aver pareggiato contro il Rosenborg in campionato. Tre punti invece per la Roma, vittoriosa a Marassi per 1-0 sulla Sampdoria.

Ancora fresco il ricordo della fase a gironi dalle parti di Trigoria, dove brucia ancora il 6-1 patito in Norvegia. Al ritorno all'Olimpico invece la sfida terminò 2-2. A oggi, il Bodo/Glimt è l'unica squadra che la Roma non è riuscita a battere in Conference League.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove seguirla in tv e in streaming.

ORARIO BODO/GLIMT-ROMA

La partita di Conference League tra Bodo Glimt e Roma si giocherà giovedì 7 aprile 2022 all'Aspmyra Stadion di Bodo, in Norvegia: calcio d'inizio previsto per le 21.

DOVE VEDERE BODO/GLIMT-ROMA IN TV

Bodo Glimt-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, tramite una smart tv, una console XBox o PlayStation o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV. La gara sarà visibile anche su Sky: canali di riferimento per seguire la partita saranno Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Inoltre la gara si potrà vedere in chiaro in tv su TV8, al canale numero 8 del digitale terrestre.

BODO/GLIMT-ROMA IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Conference League tra Bodo/Glimt e Roma potrà essere vista anche in streaming su DAZN : per gli abbonati, occorrerà accedere al sito di DAZN o scaricare l'app su un pc, uno smartphone o un tablet. Bodo Glimt-Roma, inoltre, in streaming sarà visibile anche con Sky Go, servizio che la pay tv offre ai propri abbonati. Per vedere l'incontro è necessario scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

Una terza possibilità è rappresentata da tv8.it, sito ufficiale del canale televisivo fruibile sul canale numero 8 del digitale terrestre. Infine c'è l'opzione NOW per gli abbonati a Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Su GOAL potrete seguire Bodo/Glimt-Roma in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino al racconto delle azioni salienti della partita di Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT-ROMA

Knutsen può contare su alcuni volti nuovi rispetto alle gare di ottobre e novembre, tra i quali spicca Wembangomo. Il tecnico norvegese punta ancora sul 4-3-3, con Haikin in porta, il sopracitato Wembangomo, Hoibraaten, Moe e Sampsted in difesa. In mezzo al campo c'è Hagen in regia affiancato da Vetlesen e Saltnes, mentre davanti agiranno Espejord e Pellegrino insieme a Solbakken.

Mourinho, che non vuole ripetere gli errori della fase a gironi, punta sui titolarissimi. Il tecnico giallorosso conferma Rui Patricio in porta, protetto dalla difesa a tre con Smalling, Ibanez e Mancini. Cristane e Oliveira a centrocampo, con Zalewski e Karsdorp esterni. Ancora out Zaniolo con Abraham in attacco, davanti a Mkhitaryan e Pellegrini.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haiki; Sampsted, Moe, Hoibraaten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Solbakken, Espejord, Pellegrino. All. Knutsen

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristane, Oliveira, Karsdorp; Mkhitaryan, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho