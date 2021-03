Boca Juniors-River Plate dove vederla: Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

E' arrivata l'ora del Superclasico d'Argentina: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Boca Juniors-River Plate

Boca Juniors-River Plate Data: 14 marzo 2021

14 marzo 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sportitalia (canale 252 del satellite)

Sportitalia (canale 252 del satellite) Streaming: Sportitalia

Anche in mezzo alla pandemia globale e in corso in terra argentina, la gara più sentita del Sudamerica rimane comunque essenziale e sopratutto attesissima in ogni parte del pianeta. Ancora una volta, è arrivato il momento del Superclasico tra Boca Juniors e River Plate.

Quinta giornata della Copa de la Liga Profesional, torneo che anticipa il campionato vero e proprio: fin qui il Boca ha ottenuto otto punti frutto di due vittorie e due pareggi, mentre il River non ha brillato particolarmente in termini di continuità con due successi e due sconfitte.

Il nuovo Superclasico sarà di fatto il 253esimo nella storia: il Boca Juniors è leggermente avanti con 89 vittorie, mentre il River è fermo a 83. 80 invece i pareggi. Anche relativamente ai goal segnati, le squadre sono molto vicine: 329 a 310 per gli Xeneizes.

In questa pagina tutte le informazioni su Boca Juniors-River Plate: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO BOCA JUNIORS-RIVER PLATE

Il Superclasico tra Boca Juniors e River Plate si giocherà domenica 14 marzo 2021 alle 22:00 ora italiana: appuntamento nel magico impianto della Bombonera per l'attesa stracittadina di Buenos Aires.

Boca Juniors-River Plate sarà trasmessa in chiaro nella giornata di domenica da Sportitalia : per seguire il big match tra le due potenze di Buenos Aires basterà sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre. O sul 560 per quanto riguarda l'HD.

La partita del campionato argentino tra Boca Juniors e River Plate sarà disponibile anche in diretta streaming scaricando l'app ufficiale di Sportitalia o sulla piattaforma SI Smart.

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Andrada; Capaldo, Zambrano, Lopez, Fabra; Campuzano, Medina; Villa, Cardona, Maroni; Tevez

RIVER PLATE (3-1-4-2): Armani; Rojas, Diaz, Martinez; Perez; Vigo, Carrascal, De la Cruz; Casco; Suarez, Alvarez