Boca Juniors-River Plate dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Argentina si ferma per il 'Superclasico' tra Boca Juniors e River Plate: le info su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

L'Argentina è pronta a fermarsi per il match che da anni divide la capitale Buenos Aires, tra le due squadre maggiormente rappresentative del Paese: da una parte il Boca Juniors, dall'altra il River Plate, attori protagonisti del 'Superclasico', capace di attirare appassionati anche al di fuori dei confini argentini.

Un'edizione, la prossima, particolarmente sentita per quelle che sono le condizioni di classifica dei due club, praticamente appaiati a quota 29 punti in Liga Profesional: chi vince, continua a sperare nell'assalto al primo posto occupato da Atletico Tucuman e Gimnasia (avanti di quattro lunghezze), chi perde rischia di compromettere in maniera irreparabile il finale di stagione.

Entrambe le squadre stanno vivendo un buon momento di forma e sono reduci da sette risultati utili consecutivi, nello specifico cinque vittorie e due pareggi: un andamento a specchio che testimonia l'equilibrio assoluto e i dubbi sui vari pronostici.

Questo è il secondo 'Superclasico' del 2022: il primo, disputato il 20 marzo, ha visto la vittoria degli 'Xeneizes' al 'Monumental' in casa degli odiati rivali: decisiva la rete di Sebastian Villa nel match valido per la Copa de la Liga Profesional.

Qui troverete tutte le info necessarie per rimanere aggiornati su Boca Juniors-River Plate: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ORARIO BOCA JUNIORS-RIVER PLATE

Boca Juniors-River Plate è in programma per domenica 11 settembre 2022 all'Estadio Alberto José Armando, noto come 'La Bombonera'. Calcio d'inizio alle ore 22. L'arbitro sarà il signor Darío Herrera.

DOVE VEDERE BOCA JUNIORS-RIVER PLATE IN TV

La sfida tra Boca Juniors e River Plate sarà visibile in diretta tv sul canale Sportitalia (numero 60 del digitale terrestre).

BOCA JUNIORS-RIVER PLATE IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile assistere a Boca Juniors-River Plate in streaming direttamente sul sito di Sportitalia o attraverso l'applicazione dedicata, disponibile per smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android.

In alternativa c'è l'opzione rappresentata dall'app di OneFootball.

PROBABILI FORMAZIONI BOCA JUNIORS-RIVER PLATE

BOCA JUNIORS (5-3-2): Rossi; Advíncula, Zambrano, Figal, Roncaglia, Fabra; Fernández, Varela, Romero; Vázquez, Benedetto. All. Ibarra

RIVER PLATE (4-3-1-2): Armani; Herrera, Diaz, Mammana, Casco; Della Croce, Perez, Quintero; Aliendro; Solari, Beltrán. All. Gallardo