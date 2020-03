Boca Juniors-Independiente Medellin dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Boca Juniors sfida il Medellin nel 2° turno della fase a gironi di Copa Libertadores: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

La Copa Libertadores 2020 prosegue con le gare del 2° turno della fase a gironi. Fra le partite più interessanti c'è senza dubbio la sfida del Gruppo H , che mette di fronte gli argentini de Boca Juniors , guidati da Miguel Ángel Russo, e i colombiani dell' Independiente Medellin , allenati da Aldo Bobadilla.

Gli argentini partecipano al torneo in virtù del 3° posto finale nella Superliga 2018/19, mentre i colombiani sono stati ammessi al massimo torneo sudamericano in virtù del successo nell'ultima 'Copa '.

Altre squadre

Gli Xeneizes hanno pareggiato 1-1 nella gara d'esordio con i venezuelani del Caracas, mentre i rossoblù hanno perso al debutto per 1-2 contro i paraguayani del Libertad, che comandano dunque il girone con 3 punti.

Sono 2 i precedenti fra le due formazioni in Copa Libertadores: il bilancio è in equilibrio con una vittoria per parte. Entrambe le gare risalgono alla fase a gironi dell'edizione 2003 della competizione.

Il Boca Juniors arriva alla gara dopo aver festeggiato la conquista del suo 34° titolo nazionale grazie alla vittoria per 1-0 sul Gimnasia y Esgrima La Plata, mentre l'Independiente Medellin è 9° nel Campionato locale dopo 8 giornate a pari merito con il Deportivo Cali e il Deportivo Pereira. In questa pagina tutte le informazioni su Boca Juniors-Independiente Medellin: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

BOCA JUNIORS-INDEPENDIENTE MEDELLIN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Boca Juniors-Independiente Medellin

Boca Juniors-Independiente Medellin Data: 11 marzo 2020

11 marzo 2020 Orario: 01.30

01.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO BOCA JUNIORS-INDEPENDIENTE MEDELLIN

Boca Juniors-Independiente Medellin si disputerà nella mattina italiana di mercoledì 11 marzo 2020 nel palcoscenico della Bombonera-Stadio Alberto José Armando di Buenos Aires. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dall'equadoregno Guillermo Guerrero, è previsto per l'1.30 orario italiano. Sarà il 3° confronto fra le due formazioni in Copa Libertadores.

La sfida Boca Juniors-Independiente Medellin sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Copa Libertadores. La gara sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di vedere Boca Juniors-Independiente Medellin in diretta streaming anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, e sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Assenza pesante in difesa per il tecnico dei Genovesi, Russo, che non potrà disporre di Carlos Zambrano. Il difensore si è infortunato nell'ultima gara di campionato contro il Gimnasia, riportando la frattura di 2 costole e un pneumotorace. Nel 4-1-3-2 degli argentini, al suo posto con Junior Alonso al centro della difesa dovrebbe giocare Izquierdoz, mentre Fabra e Buffarini saranno i due terzini. Fra i pali giocherà Andrada. In mediana spazio a Campuzano. Davanti conferma dal 1' per Tevez in coppia con Soldano. Alle loro spalle Guillermo Fernández, Salvio e Villa. Dalla panchina Abila e Reynoso.

Bobadilla dovrebbe affidarsi al 4-3-3. Non ci sarà il portiere Yulián Gómez, vittima di una frattura scomposta alla caviglia destra. Al suo posto a difendere la porta della squadra colombiana sarà Andrés Mosquera. Davanti a lui, la difesa dovrebbe essere composta dai due esterni bassi Delgado e Juan David Mosquera, e dai centrali Jesús Murillo e Cadavid. A centrocampo Flores sarà il playmaker. Ai suoi lati Adrián Arregui e Ricaurte saranno le due mezzali. Cortés potrebbe agire da centravanti, con Reina e Leonardo Castro ad affiancarlo nel tridente offensivo.

BOCA JUNIORS (4-1-3-2): Andrada; Fabra, C. Izquierdoz, Junior Alonso, Buffarini; Campuzano; G. Fernández, Salvio, S. Villa; Soldano, Tévez.

INDEPENDIENTE MEDELLIN (4-3-3): Andrés Mosquera; Delgado, Jesús Murillo, Cadavid, J.D. Mosquera; Adrián Arregui, Flores, Ricaurte; Reina, Cortés, Leonardo Castro.