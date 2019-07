Boca Juniors, De Rossi 'ritrova' Zarate: dal Derby di Roma alla Bombonera

Daniele De Rossi ritrova vecchie conoscenze della Serie A al Boca: Tevez e Zarate, 'nemici' in periodi diversi della sua Roma.

Anche se ancora manca l'annuncio ufficiale, Daniele De Rossi è ormai di fatto un nuovo giocatore del Boca Juniors. L'ex Capitano della ha lasciato la Capitale, l' ed ha fatto il grande passo oltreoceano, per terminare la sua carriera alla Bombonera.

Troverà una squadra, il Boca Juniors, ricca di vecchie conoscenze della , che Daniele De Rossi ha affrontato proprio in Italia. Tra l'altro, per pochissimo, non giocherà al fianco dell'ex compagno alla Roma Fernando Gago, che da qualche settimana ha lasciato il Boca da svincolato per accasarsi al Velez.

Tuttavia trova due vecchi avversari, adesso compagni, come Mauro Zarate e Carlos Tevez. L'attaccante ha affrontato De Rossi ai tempi della , nel Derby di Roma.

C'è un Derby in particolare che accomuna De Rossi e Zarate, anche se per 'Capitan Futuro' non sarà un ricordo felice. L'11 aprile del 2009 la Lazio vince 4-2 contro la Roma ed entrambi segnarono in quella partita.

Tevez invece fu, purtroppo per De Rossi, protagonista della che nel 2013-2014 e nel 2014-2015 vinse lo Scudetto a discapito proprio della Roma, che arrivò seconda in entrambe le occasioni.

Ma adesso è acqua passata e i due giocheranno al fianco di De Rossi alla Bombonera.