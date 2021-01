Bobo Vieri Tv live: dove vederla in diretta, orario, ospiti e programmazione

Durante il primo lockdown le dirette di Vieri hanno tenuto compagnia a migliaia di tifosi, dunque la nascita del canale: tutte le informazioni.

Aneddoti su aneddoti, risate, ospiti da urlo, racconti e dichiarazioni esclusive. Nel 2020 le dirette di Christian Bobo Vieri hanno tenuto incollati agli schermi di pc, cellulari e tablet migliaia di tifosi calcistici e semplici curiosi. Step successivo, la creazione del canale Bobo Vieri TV.

Le dirette di Vieri sono seguite costantemente in diretta da più di 10.000 spettatori, con picchi di 60.000 live, per poi essere recuperate da milioni di persone ricaricate sui vari social, nonchè sugli stessi canali ufficiali dell'ex bonber di e .

BOBO VIERI TV, DOVE VEDERLA

Vieri è sbarcato su Twitch, la piattaforma di video live che negli ultimi anni sta crescendo esponenzialmente grazie all'arrivo nella stessa di svariati creator provenienti da Youtube o confermatasi negli anni nello stesso sito 'viola', come viene definito dagli addetti ai lavori.

Altre squadre

Le dirette di Vieri insieme ad ospiti fissi, ma anche guest star improvvise, avvengono di solito ogni tre-quattro giorni, per commentare gli ultimi eventi calcistici più importanti, dalla alla , passando per la Nazionale. Non mancano ovviamente anche i richiami al passato del padrone di casa e dei suoi ex compagni e amici.

L'orario della Bobo Vieri TV? Le dirette si svolgono principalmente la sera, alle ore 21, e si protraggono per circa tre ore, dunque fino a mezzanotte.

BOBO VIERI TV, GLI OSPITI

Durante il primo lockdown la lista degli ospiti di Vieri è stata impressionante: da Ronaldo a Del Piero, da Zanetti a Cannavaro, passando per Pirlo, Totti, Shevckenko e Recoba. Una serie di Palloni d'Oro, fuoriclasse e campioni con cui Bobo ha convidiso la carriera o il terreno di gioco, da avversario.

Gli ospiti fissi della Bobo Vieri Tv su Twitch sono però tre, che anche le nuove generazioni stanno imparando a conoscere: Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Insieme ai tre connazionali anche diversi ex giocatori stranieri hanno fatto capolinea nelle live, come Recoba e Zanetti.