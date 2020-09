Bobby Duncan lascia la Fiorentina, è ufficiale: il cugino di Gerrard va al Derby

L'attaccante inglese, cugino della leggenda del Liverpool, arrivato un anno fa tra grandi aspettative, torna in Inghilterra dopo un solo anno.

Un anno fa era arrivato con grandi aspettative, dopo aver segnato goal a raffica nelle giovanili del . Oggi, invece, Bobby Duncan e la si salutano, senza grandi rimpianti.

L'attaccante inglese, classe 2001, è ufficialmente tornato in e ha firmato un contratto di tre anni con il , club di Championship. Giocherà inizialmente nella squadra Under 23.

Duncan ha fatto notizia non solo per i suoi goal a livello giovanile, ma anche perché ha un cugino piuttosto famoso: quello Steven Gerrard che con la maglia dei Reds ha scritto la storia.

In , però, l'avventura è stata piuttosto deludente: soltanto 12 presenze e quattro goal con la primavera, con poco coinvolgimento nella prima squadra. Zero presenze, zero panchine. Il suo augurio, ora, è quello di riuscire a entrare nel giro dei pro.