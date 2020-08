Boban svela: "Patto con Ibrahimovic, se non fosse stato in forma avrebbe smesso da solo"

Zvonimir Boban non è più un dirigente del , ormai da mesi, ma il suo cuore rimarrà sempre rossonero. Ed infatti ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport' conferma di non avere rancore verso i colori rossoneri o verso l'attuale proprietà.

Parla a cuore aperto come sempre e su Zlatan Ibrahimovic svela un dettaglio non secondario sulla sua firma dello scorso gennaio.

"Dopo il mercato estivo l’anno scorso ho dichiarato che ci servivano due giocatori di esperienza. Con Ibrahimovic e Kjaer, in più con la straordinaria esplosione di Rebic che è un vicecampione del mondo e un giocatore di buona esperienza, il Milan è diventato molto più maturo e sicuro di sé. Di conseguenza, quasi tutti i giocatori si sono trasformati in meglio. Comunque, per quanto riguarda Ibra avevo chiesto a febbraio di rinnovare il suo contratto perché avevamo con lui un gentlemen agreement: il patto era che, se non fosse stato sufficientemente in forma, avrebbe smesso da solo. Ecco, ero sicuro che non ci sarebbero stati problemi con lui, perché Zlatan è consapevole di se stesso e del suo corpo. Però il rinnovo in quel momento non si è potuto fare, diciamo così".