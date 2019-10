Boban scherza: "Perché sono tornato al Milan? Me lo chiedo anche io"

Boban scherza durante il Festival dello Sport: "Perché sono tornato al Milan? Me lo sto chiedendo anche io". Poi chiarisce: "Solo una battuta".

Tra gli ospiti del Festival dello Sport, manifestazione organizzata da 'La Gazzetta dello Sport' che si sta tenendo a Trento, c'è anche Zvonimir Boban.

Il dirigente rossonero, nonostante il difficile momento attraversato dal , non si è sottratto alle domande dei giornalisti rispondendo anche in modo simpatico a Mario Sconcerti.

"I giornalisti si chiedono perché Boban è tornato al Milan? Me lo sto chiedendo anche io... ".

Subito dopo però il croato ha chiarito come la sua fosse solo una battuta.

"Prima stavo scherzando. A me piace stare al Milan. Io lavoro per far tornare grande il Milan. Sono qui da poco, bisogna lavorare tanto sotto tutti gli aspetti".

Boban quindi, come riporta 'Milanews', si è soffermato sul momento dei rossoneri freschi di cambio in panchina dopo l'esonero di Giampaolo e l'arrivo di Pioli.

"Mandare via un allenatore è una sconfitta per tutti. E' una scelta che abbiamo preso tutti, non solo io. Giampaolo è un bravo allenatore, ma questa scelta è stata fatta per il bene del Milan. Quando le cose non vanno bene, i colpevoli sono tutti, allenatore, giocatori e noi dirigenti. L'esonero è una sconfitta per tutti. Speriamo di fare bene ora con Pioli".

Infine il dirigente croato chiede tempo ai tifosi.