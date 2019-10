Boban sul progetto Milan: "Noi sogniamo risultati domani, Elliott ha una visione diversa"

Da una parte gli obiettivi della dirigenza, dall'altra le idee di Elliott. A svelare il tutto è Zvonomir Boban , che in uno speciale del 'Financial Times' sul insieme a Paolo Maldini parla a ruota libera delle intenzioni del club rossonero.

'Zorro' ammette il desiderio di tagliare grandi traguardi nell'immediato, ma sottolinea come il fondo statunitense propenda per una filosofia più a lungo termine.

"Il nostro sogno è avere risultati domani, Elliott ha un percorso diverso, una visione diversa. Penso che possiamo trovare un modo per essere entrambi felici".

Se Boban 'morde il freno' per riportare il Milan ai fasti di un tempo, Maldini ricorda come la linea verde che caratterizza la rosa di Giampaolo richieda maggiore pazienza.

"Abbiamo visto tutti che l'anno scorso, 14 delle 16 squadre che si sono qualificate per gli ottavi di Champions hanno avuto le entrate economiche più alte. Non siamo maghi, lo sappiamo".

Maldini predica calma, ma poi ci tiene a fornire rassicurazioni per i tifosi del Milan riguardo la bontà del progetto Elliott.

"La nostra presenza qui è anche una sorta di garanzia per loro: non ci vorranno 10 anni per tornare grandi".