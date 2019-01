Boban difende Inter e Milan: "Il Fair Play Finanziario impedisce gli investimenti"

Zvonimir Boban, oggi vicesegretario della FIFA, chiede modifiche al Fair Play Finanziario dell'UEFA: "Non può impedire di fare investimenti".

Dura presa di posizione di Zvonimir Boban, ex giocatore del Milan che oggi da vicesegretario della FIFA intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' scende in campo per difendere i rossoneri ma anche l'Inter dalle rigide regole imposte ai due club dal Fair Play Finanzario dell'UEFA.

"Se non si pongono dei correttivi al sistema del Fair Play finanziario Inter e Milan faranno fatica a rimettersi al passo. Vale per loro, ma ovviamente anche per tutti quei club che hanno l’ambizione di competere per i massimi traguardi".

Boban non intende interferire con l'UEFA ma allo stesso tempo sottolinea come le attuali regole rischino di penalizzare troppo club già in difficoltà.

"Mi limito a fotografare l’esistente e non posso che elogiare i risultati del lavoro fatto in questi dieci anni che ha permesso di mettere in sicurezza i conti del calcio. Però, pur essendo giusto vigilare sulla salute dei club, le norme che impongono il pareggio di bilancio non possono impedire a nuovi imprenditori di fare ingenti investimenti. E mi sembra che Inter e Milan e altri club siano in questa condizione. Faccio solo una considerazione: chi porta soldi freschi nel mondo del calcio non può che produrre effetti positivi per tutto il sistema".

Infine Boban dice la sua sulle prossime riforme allo studio della FIFA tra le novità per il mondo degli agenti e l'introduzione del VAR.