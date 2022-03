Doppia Boattin, le Juventus Women vincono il Derby d'Italia e volano in vetta

Si dice spesso che il mancino nel calcio sia sinonimo di fantasia, estro e qualità, tutto racchiuso nel momento euforico della conclusione in porta: traiettorie imprevedibili, artistiche. Andate al minuto 50 di Juventus Women-Inter per farvi un'idea.

C'è una palla gestita da Lisa Boattin che scarica un sinistro che centra la parte inferiore dell'incrocio dei pali della porta difesa da Durante che sì, mette le ali, ma non può nulla su una conclusione perfetta.

E dire che quella non era neanche la prima delle quattro bellissime reti messe a segno nel Derby d'Italia giocato a Vinovo: la prima l'ha siglata sempre lei, al 26', sempre con il mancino. Potente, preciso all'angolino. Tecnicamente da applausi. Ma non basta.

Perché da mancino a mancino, quello di Tatiana Bonetti, numero 10 dell'Inter, è stato favoloso: al 34' si libera al tiro a giro dal vertice alto dell'area di rigore. Peyraud-Magnin può solo accennare un tuffo: i presenti sugli spalti applaudono.

E' stata, più in generale, una partita bella, bellissima: emozionante e spettacolare quello valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A femminile: e la Juve vola in vetta al match numero 100 della sua storia in massima serie.

100 - La Juventus gioca oggi la sua 100ª partita di Serie A Femminile; le bianconere hanno ottenuto 88 successi prima di oggi, più di ogni altra squadra dopo lo stesso numero di gare giocate nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria (dal 95/96). Supremazia.#JuveInter — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) March 27, 2022

Nel weekend vittoria per la Roma contro il Sassuolo, per 0-3, e del Milan contro la Fiorentina, per 2-0: la classifica è chiara, a 4 gare dal termine del campionato. Le bianconere di Joe Montemurro sono a +5 dalle giallorosse e a +10 dal Milan.

Speranza, quindi, ancora per la Roma, ma anche per il Milan di accorciare sul secondo posto: il Sassuolo, intanto, a -1 dalle rossonere è lì, in agguato.

Manca solo una sfida per assicurarsi la qualificazione matematica in Champions League, la stessa competizione che vede protagoniste le Juventus Women, reduci dalla vittoria storica contro il Lione.

A chiudere il Derby d'Italia a Vinovo la rete di Agnese Bonfantini al 69', brava a concludere un contropiede perfetto: 3-1 e pensiero rivolto innanzitutto al ritorno della sfida contro le francesi, poi al prossimo turno di Serie A. Le bianconere giocheranno contro la Sampdoria, la Roma contro il Verona ultimo in classifica. E' un campionato bellissimo, un movimento in piena affermazione: tra goal ed emozioni. E non è ancora finita.