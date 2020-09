Boateng si presenta al Monza: "A Galliani e Berlusconi non si può dire no"

Il ghanese si è presentato al suo nuovo club e raccontato della trattativa per portarlo in Brianza: "Galliani mi mandava canzoni d'amore".

Kevin-Prince Boateng è l'ultimo grande colpo dell'estate del Monza targato Berlusconi-Galliani, in un'estate fatta di nuovi acquisti, di rinforzi per provare il salto verso la .

Oggi è stato il giorno della presentazione e a margine della conferenza stampa, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il classe 1987 ha parlato della trattative per portarlo in Brianza.

"Galliani mi ha chiamato parecchie volte, mi ha anche mandato canzoni d’amore… Avevo altre opzioni e offerte importanti, ma quando chiamano Galliani e Berlusconi non si può dire no".

Boateng ha anche parlato della sfida che lo attende nella sua nuova squadra, che ha l'ambizione di salire immediatamente in Serie A.