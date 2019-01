Boateng si presenta al Barcellona: "Difficile lasciare il mio Sassuolo"

Kevin-Prince Boateng è stato presentato questa mattina come nuovo giocatore del Barcellona. In conferenza stampa ha dedicato un pensiero al Sassuolo.

Sognava la 'Camiseta Blanca', come da lui stesso confessato, ma la sua prossima maglia sarà 'blaugrana' e con il 19 sulla schiena. Kevin-Prince Boateng è ufficialmente un nuovo giocatore del Barcellona: ha passato la sua prima mattinata in Catalogna al Camp Nou, presentandosi e vestendo per la prima volta la sua nuova maglia.

La trattativa a sorpresa, rivelata ieri in tarda mattinata da 'Sky Sport', ha spiazzato tutti, visto che il ghanese classe 1987 era diventato un perno per la squadra di De Zerbi. In conferenza stampa ha voluto dedicare un messaggio ai neroverdi.

“Ieri ero triste perchè ho dovuto salutare il mio Sassuolo. Ma ho spiegato ai miei compagni che non potevo rifiutare il Barcellona, dovevo correre qui”.

Da intoccabile nell'Eintracht e nel Sassuolo a riserva nel Barcellona, ma con la consapevolezza di non essere un titolare. Boateng ha le idee chiare su cosa vuole al Camp Nou, magari anche mettere le basi per una permanenza più lunga.

“So che non giocherò titolare. Sono qui per l’esperienza e per aiutare. Voglio aiutare i miei compagni, quando posso. Giocare con Messi e Suarez è un onore. Il ruolo di attaccante è perfetto per me all’età che ho. Ho giocato in ruoli differenti ma ora mi sento bene a giocare davanti. Sono qui per giocare bene e voglio firmare per altri anni”.

In chiusura, una battuta su Lionel Messi, dopo che ieri erano riemerse vecchie dichiarazioni riguardo la sua passione per il Real Madrid.