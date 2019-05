Boateng può rimanere al Bayern: "Non scapperò, l'anno scorso ero già con la testa al PSG"

Jerome Boateng ha parlato del suo futuro al Bayern Monaco e della trattativa col PSG: "Non scapperò, l'anno scorso ero già con la testa al PSG".

Il primo ad andare nervosamente negli spogliatoi dopo la festa per la Coppa di vinta contro il , il primo a lasciare la cena di squadra successiva. Dopo quanto successo lo scorso weekend, la rottura tra Jérôme Boateng e il sembra insanabile.

Anche il presidente Uli Hoeness domenica, alla festa per il double -Coppa di Germania, ha consigliato al numero 17 del suo club di andare via. Per ora, però, la situazione rimane stabile e il giocatore non pensa alla partenza dalla Baviera.

In un'intervista al 'Kicker', il centrale difensivo tedesco ha chiarito che non chiederà una cessione e che nemmeno proverà a forzarla, nonostante la siituazione che si è creata.

"Di sicuro non scapperò da qui, le situazioni possono cambiare rapidamente. Di certo posso immaginare di continuare a giocare al Bayern".

Le voci di mercato e le ammissioni della dirigenza bavarese vedevano Boateng in partenza già l'anno scorso, con il prima squadra interessata e forte candidata. Qualcosa però poi è andato storto e la trattativa si è arenata.

"Con la mia testa ero già al . Quanto qualcuno ti dice di no dopo che ti viene fatta una promessa così chiara l'offerta giusta è sul tavolo, qualcosa si rompe dentro di te".

Quest'anno Boateng è stato superato nelle gerarchie da Niklas Süle e ha collezionato solo 28 presenze tra campionato, e Coppa di Germania.