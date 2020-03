Boateng nostalgico: "Il Milan la squadra che ricordo con più affetto"

Nostalgia a tinte rossonere per Kevin Prince Boateng , oggi chiuso nella sua camera di hotel a Istanbul insieme a Melissa Satta e al piccolo Maddox.

Il centrocampista, trasferitosi in a gennaio dopo una non troppo fortunata esperienza con la , intervistato da 'Sky Sport' confessa di essere rimasto molto legato al .

Ai colori rossoneri d'altronde è legato anche il ricordo del goal più bello siglato nella sua carriera.

La partita più pazza, invece, risale a un -Milan terminato 3-4 dopo un'incredibile rimonta e al termine di una settimana particolare per Boateng.

"Mi avevano detto che non ero professionale e mi hanno messo in panchina. Probabilmente Braida aveva anche ragione. Ero molto arrabbiato. Il Lecce fa il 3-0 a fine prima tempo e allora mi riscaldo con Aquilani e lui mi dice che serviva un miracolo, e io scherzando gli ho detto che ci avrei pensato io. Poi abbiamo vinto 4-3 e ho fatto tripletta , mi ha detto che sono un pazzo. A Braida non ho detto nulla, la risposta è arrivata sul campo: è sempre più bello quando si risponde così”.

Le cose invece alla Fiorentina non sono andate bene, anche se Boateng assicura avere fatto il suo.

"Non hanno visto il vero Boateng; sono arrivato con molti stimoli, volevo far vedere tanto. Se avessi la possibilità di tornare vorrei veramente spaccare tutto, perché quella è la piazza giusta. Da fuori non si vedono tante cose, i miei rapporti con i giovani hanno aiutato, io vedevo che hanno potenziale e futuro e mi sono messo a loro disposizione. Ma non sbandiero questa cosa per avere più tifosi. A Firenze, anche se le cose non sono andate nel migliore dei modi, ho sentito tanto affetto".