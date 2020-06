Boateng lancia la maglia del Besiktas dopo il cambio: "Non l'ho gettata a terra"

Kevin Prince Boateng lancia via la maglia dopo il cambio durante Besiktas-Antalyaspor: "Non avrei mai mancato di rispetto".

Nervi tesi in casa alla ripresa del campionato turco: Kevin-Prince Boateng si è ritrovato al centro di numerose polemiche per aver lanciato la maglia del club poco dopo la sostituzione, giustificando poi il proprio gesto sui social network.

L'ex centrocampista del è intervenuto sul proprio profilo 'Twitter' per spiegare un gesto che ha infastidito molti tifosi del Besiktas:

"Non avrei mai mancato di rispetto al club gettando a terra la maglia del Besiktas. Dopo aver lasciato il terreno di gioco ho provato a togliermi la maglia e lanciarla verso il nostro membro dello staff in panchina. Non ho neanche avuto un atteggiamento irriverente nei confronti di questa maglia e nei confronti del club. Mi dispiace se è stato percepito questo all'esterno".

➡️ Beşiktaş forması asil formadır.

➡️ Ambleminde TÜRK BAYRAĞI vardır. ➡️ Hiç kimse Beşiktaş ve formasından değerli değildir.

➡️ Sergen Hoca Rıdvan ve Ersin gibi gençleri alt yapıdan çıkarıp Boateng gibi şımarıklara yer vermemelidir!

⬇️Yönetim bunun gereğini yapmalı!#BJKvANT pic.twitter.com/LfW3P9s5O9 — Erhan Yüce ⚖ (@_erhanyuce) June 13, 2020

Un gesto probabilmente interpretato in modo diverso dai tanti tifosi presenti allo stadio in una fase delicata del match, quando il Besiktas era sotto di due reti. Dopo la breve avventura alla , il giocatore ghanese è approdato in prestito in per cercare un definitivo rilancio.