Boateng in versione kung-fu: goal spettacolare in allenamento

Kevin Prince Boateng si esibisce in allenamento con un incredibile 'calcio volante': perfetta girata e palla all'angolino.

Le giocate del primo Kevin-Prince Boateng con la maglia del sono ancora nitide nei ricordi dei tifosi rossoneri, ma il centrocampista ghanese continua a stupire anche lontano dalla con colpi del tutto inediti.

Questa volta l'ex rossonero ha meravigliato i suoi fans con una spettacolare giocata in allenamento: un 'calcio volante' in stile kung-fu immortalato in un video, che ha già fatto il giro del web per la bellezza dell'esecuzione.

Il perfetto tempismo nella girata e la palla che si insacca all'angolino, alla destra di un portiere immobile: non è la prima volta che Boateng delizia i tifosi con giocate fuori dagli standard, colpi di genio di un giocatore spesso poco costante ma dalle indiscusse qualità.