Boateng-Barcellona, Sassuolo sul sostituto: Caprari caldo, offerto Balotelli

Il Sassuolo cerca un sostituto di Boateng e punta uno tra Facundo Ferreyra o Caprari. Offerto Balotelli che però è vicino al Marsiglia.

Il trasferimento a sorpresa di Kevin Prince Boateng al Barcellona ha spiazzato il Sassuolo che ora, a meno di dieci giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, deve trovare un sostituto.

Al momento a disposizione di De Zerbi come punte centrali sono rimasti Babacar, Matri e Trotta. Non abbastanza evidentemente per i neroverdi che secondo 'Sky Sport' pensano a Gianluca Caprari.

L'attaccante della Sampdoria piace perchè giovane e in grado di giocare anche come esterno nel 4-3-3 di De Zerbi ma i blucerchiati, che stanno per cedere Kownacki, non vorrebbero perderlo nonostante il recente acquisto di Gabbiadini.

Tra le alternative per il Sassuolo secondo 'Il Corriere dello Sport' c'è anche Facundo Ferreyra, già cercato dal Frosinone e che il Benfica cederebbe in prestito.

Nelle ultime ore inoltre è spuntata pure la suggestiva ipotesi Mario Balotelli che sarebbe stato offerto ai neroverdi e tornerebbe volentieri in Italia.

Al momento però il Sassuolo sta riflettendo mentre Balotelli è sempre più vicino al Marsiglia, trasferimento su cui Raiola lavora ormai da settimane.

La sensazione insomma è che quella legata a SuperMario sia destinata a restare solo una suggestione, a meno di clamorosi colpi di scena.

Un po' come Boateng al Barcellona...una suggestione diventata realtà nel giro di poche ore.