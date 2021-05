Boateng, Balotelli, una società d'elite: ma al Monza è mancata l'esperienza di Serie B

Costruita per arrivare in Serie A, il Monza dovrà affrontare invece un'altra stagione nella seconda serie italiana.

Ci riproverà l'anno prossimo, ma di certo tifosi e società delsi aspettavano l'arrivo in Serie A già nella primavera del 2021. Nonostante il ruolo di neo-promossa, la formazione brianzola era stata costruita per il doppio salto nella massima serie. Invece niente da fare: i brianzoli restano in Serie B.

Quarti nel campionato regolare, il Monza è riuscito ad iniziare i playoff in semifinale grazie all'ottima posizione del torneo di Serie A, ma non abbastanza per raggiungere le promozioni dirette andate invece ad Empoli e Salernitana. La squadra più esperta del torneo, insieme ad una compagine da anni decisa a tornare in Paradiso.

Il sogno del Monza si è spezzato nell'andata delle semifinali, visto il 3-0 contro il Cittadella. Al ritorno non è bastato il 2-0, con fiducia solamente nella ripresa, a scatti, che ha portato all'eliminazione. A giocarsi l'ultimo posto nella massima serie saranno il Venezia e l'altra squadra veneta, in un derby regionale che vale la Serie A.

Al Monza è mancata proprio l'esperienza a tali livelli, che oramai ha invece il Cittadella, vista la finale playoff persa nel 2019 e le continue posizioni di testa negli ultimi anni. Berlusconi e Galliani hanno vinto tutto più e più volte nel calcio, i giocatori acquistati hanno scritto pagine importanti: ma nell'insieme è mancato quel 'saper combattere in Serie B', ancor più difficile per i campioni, complicato ed aperto a molte più sorprese, sopratutto nel finale.

Boateng, Balotelli, ma anche Dany Mota, Bellusci, Barillà. Una rosa forse però troppo 'nuova', che ha giocato poco insieme per poter instaurare quel feeling necessario per vincere con sicurezza, contro ogni ostacolo. Quello che ha avuto l'Empoli nel mood della Serie B e con uno scheletro preciso.

La mancata partecipazione alla Serie A potrebbe nuovamente rivoluzionare la squadra, ma sembra scontata una nuova campagna acquisti importante per puntare alla Serie A. Nella B 2021/2022 il team biancorsso sarà sicuramente in prima fila, insieme a Benevento, Crotone, Parma e l'altra grande delusa, il Lecce.

Durante la stagione il Monza ha affrontantato anche momenti duri e polemiche: a ottobre nove giocatori contagiati dal coronavirus e match contro il Vicenza rimandato, dunque l'esclusione di svariati membri del gruppo squadra in seguito al viaggio in Svizzera per andare al casinò.

E Cristian Brocchi? L'ex tecnico del Milan ha alternato ottime gare a delusioni piuttosto cocenti, vedi la decisiva semifinale d'andata: un match in cui Venturato e la sua esperienza in Serie B, ancora una volta, hanno avuto la meglio. Esperienza che già dal prossimo agosto, la squadra biancorossa avrà acquisito maggiormente, per puntare alla Serie A.