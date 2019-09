Boateng alla Juventus, i bianconeri ci pensano: sarebbe il sostituto di Chiellini

Dopo la suggestione Benatia, la Juventus sembra vicina a portare in bianconero Boateng come rinforzo in difesa.

Senza Chiellini per diversi mesi, con un De Ligt ancora in fase di ambientamento, la non vuole rimanere con i soli Bonucci, Demiral e Rugani per le prossime giornate di campionato. La caccia al difensore centrale sembra essersi comunque già conclusa: tutto su Jerome Boateng.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Boateng è stato proposto negli ultimi giorni alla Juventus e i bianconeri ci starebbero seriamente pensando. Centrale d'esperienza e tra i migliori al mondo fino a qualche anno fa, il giocatore tedesco può essere il rinforzo last minute in difesa per la squadra di Sarri.

Boateng non si è allenato nella giornata odierna, non prendendo nemmeno parte allo shooting fotografico: dopo la panchina dell'ultimo turno di campionato, oramai riserva conclamata, il Campione del Mondo 2014 è pronto a partire. A quanto pare, proprio in direzione Juventus.

Classe 1988, Boateng, fratello di Kevin-Prince, giocatore della , è sicuramente uno dei centrali più famosi al mondo grazie a quanto fatto nel corso della sua carriera al . L'arrivo di Hernandez dall'Atletico e la conferma di Sule hanno portato Kovac ad escluderlo dai titolari, cosa che dovrebbe verificarsi per tutta la stagione.

Per questo Baoteng cerca nuova aria, una nuova sfida d'alto livello. La Juventus sembra essere la soluzione giusta per tutti: ad un giorno dal termine del calciomercato, affare possibile.