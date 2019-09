Boateng accusato di violenza domestica: guai per il difensore del Bayern

Presentata una denuncia nei confronti del giocatore tedesco: sarebbe stato violento con la sua ex ragazza.

Jerome Boateng, difensore del , è stato accusato di violenza domestica da un tribunale distrettuale di Monaco (Amtsgericht München). Un fulmine a ciel sereno per il club bavarese, con il giocatore nel mirino, a quanto pare, per diversi episodi capitati in passato.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

L'accusa per Boateng è di fatto ufficiale, visto che la procuratrice Anne Leiding l'ha di fatto confermata all'agenzia SID. Quest'ultima ha evidenziato come ci siano state delle indagini dall'autunno 2018: l'11 febbraio l'accusa è stata ufficialmente presentata.

Altre squadre

La procedura non è tuttavia ancora aperta, perché secondo WDR e SZ il tribunale ha ordinato ulteriori indagini: si sostiene che Boateng fosse violento nei confronti della sua ex ragazza, con la quale è stato per dieci anni e ha avuto due figli.



A quanto pare la polizia sta indagando anche su un altro incidente violento capiato due settimane fa. In più ci sarebbe stato anche un terzo incidente di danni alla proprietà, ma per ora questo non sembra essere al centro dell'attenzione come gli altri due.



Gli avvocati di Boateng hanno rilasciato una beve dichiarazione a tal riguardo a WDR e SZ:

"È una questione privata, che si basa fondamentalmente su accuse non protette di terzi".

Boateng, finito in panchina col nelle ultime due gare, era stato proposto alla come rinforzo in difesa per sopperire all'infortunio di Chiellini: niente da fare.