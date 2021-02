Boakye finisce in Polonia: ufficiale la firma con il Gornik Zabrze

L'attaccante ex Genoa e Juventus si era svincolato dalla Stella Rossa: la sua carriera continuerà in Ekstraklasa.

Dopo aver conquistato il campionato serbo a suon di goal, Richmond Boakye ha scelto un’altra meta dell’est Europa per proseguire la sua carriera: la Polonia, più precisamente il Gornik Zabrze.

L’ex attaccante tra le altre di Juventus, Sassuolo, Genoa e Atalanta ha firmato con il club dell’Ekstraklasa un contratto fino a fine stagione. La sua ultima esperienza alla Stella Rossa lo ha reso uno ‘specialista’ nei campionati europei di secondo piano.

Il classe 1993 a Belgrado è sempre andato in doppia cifra, eccezion fatta per l’ultimo anno e mezzo. Ha chiuso la sua esperienza con 104 presenze e 60 goal. In mezzo, anche una parentesi allo Jiangsu Suning.

In precedenza Boakye aveva segnato anche 4 goal in Serie A tra Atalanta e Genoa, mentre in Serie B ha giocato quasi 100 partite, con 25 reti tra Latina e Sassuolo. Cresciuto nel vivaio del ‘Grifone’, il suo cartellino è stato anche di proprietà della Juventus, con la quale però non ha mai esordito, ma si è limitato ad una panchina.

La sua prossima tappa sarà a Zabrze, in una delle squadre più titolate della Polonia, che ha anche disputato una finale di Coppa delle Coppe nel 1970 (persa col Manchester City). Per il Gornik l’arrivo di Boakye è un colpo di altissimo profilo, come ha sottolineato il presidente Dariusz Czernik al sito ufficiale del club.